РИАМО - 16 дек. Первые тематические поезда, посвященные Новому году, начали курсировать в Московском метрополитене, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы подземки.

Восемь тематических составов запустили на Арбатско-Покровской, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях. До Нового года будет запущено еще несколько таких поездов.

«Сюрпризом для пассажиров станут объявления станций и поздравления, звучащие в новогодних поездах. Они записаны известными российскими актерами и исполнителями», – сказал собеседник агентства.

Так, пассажиров поздравляют Александр Розенбаум, Рената Литвинова, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Олег Газманов, Владимир Крестовский, Баста, Вера Брежнева и Антон Беляев. Кроме того, пассажиры тематических поездов услышат голоса Владимира Преснякова, Надежды Бабкиной, Дмитрия Маликова, Юлии Зиверт и Сергея Мазаева.

«Самый главный брендированный праздничный поезд типа «Еж-3», уже успевший завоевать симпатии пассажиров, выйдет на одну из линий метро позже. Его оформление неизменно остается самым ярким: мерцающие гирлянды, пышные еловые ветви и снежинки, а также один из символов зимы – красногрудые снегири», – добавил собеседник агентства.

Первый раз новогодний поезд запустили в московском метро в декабре 2016 года. С тех пор запуск тематических составов к главному зимнему празднику стал традицией.

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