РИАМО - 16 дек. В Московском планетарии заработала выставка раритетных новогодних игрушек и открыток, экспозиция будет работать до конца января, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Специально к новогодним праздникам Московский планетарий подготовил выставку раритетных елочных украшений и коллекционных открыток, посвященных теме космоса. В экспозиции собраны 45 игрушек и 45 новогодних открыток, а также подарочные коробки и другие новогодние экспонаты 1950–1960-х годов. В этот период СССР и весь мир активно осваивали космос. Поэтому характерными елочными украшениями тех лет были стеклянные фигурки космонавтов, а на новогодних открытках впервые появились космические корабли, планеты Солнечной системы, звезды и кометы», - говорится в сообщении.

Многие елочные украшения того времени создавались под впечатлением от достижений в сфере космоса и развития страны. Таким образом, на открытках конца 1950-х изображали первый в мире искусственный спутник Земли. Он был запущен в СССР 4 октября 1957 года. В том же году специально для Московского планетария был сделан макет спутника в натуральную величину. Его можно увидеть в первом зале музея Урании. Среди других популярных сюжетов новогодних открыток конца 1950-х — начала 1960-х — изображение Деда Мороза на ракете, а также луноходов.

Один из наиболее интересных разделов выставки, посвященный елочным украшениям, навеян подвигом Юрия Гагарина и запуском «Спутника-1». Посетители увидят украшения тех лет со стеклянными ракетами, спутниками и фигурками космонавтов.