РИАМО - 16 дек. Новогодний фестиваль «Фабрика подарков» пройдет в стенах столичного «Технограда», семьи с детьми старше трех лет ожидают увлекательные квесты, мастер-классы и многое другое, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На нашем празднике каждый сможет найти занятие по душе. Воплотить свои идеи самостоятельно или с помощью опытных мастеров изготовить креативные и яркие подарки, которые порадуют и взрослых, и детей. Ведь дарить подарки, сделанные собственными руками, намного интереснее и приятнее», — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Новогоднее путешествие начнется с квеста по павильонам «Технограда», по итогам которого каждый участник получит приз. На протяжении фестиваля состоятся около 25 мастер-классов - творческих занятий по изготовлению новогодних подарков, украшений, оригами, по изучению техники декупаж, нанесению аквагрима, росписи пряников.

В игровой зоне посетители сразятся в играх, таких как «Звонго», «Сплеш», «Свинтус», «Коварный лис», «Дженга» и других. Малыши смогут написать письма Деду Морозу. Также гости получат возможность записать видеопоздравление. Ролик можно будет отправить по почте или разместить в соцсетях. В одном из конференц-залов развернется театрализованная постановка с элементами клоунады, фокусами и спецэффектами. Зрителей также пригласят поучаствовать в интерактивной сказке «Волшебный подарок».