РИАМО - 16 дек. Накануне Нового года во всех московских детских больницах впервые состоится акция «Добрая елка мэра Москвы», участниками которой станут более 6 тысяч детей, находящихся на лечении, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В рамках новогодней программы детишек посетит не лечащий врач, а Дед Мороз и Снегурочка, которые проведут увлекательные мастер-классы и конкурсы. Все дети получат подарки – сказочные персонажи принесут подарок прямо в больничную палату тем, кто не сможет присутствовать на мероприятии», – говорится в сообщении.

Самым маленьким Дед Мороз принесет развивающие игрушки, головоломки, наборы для рисования, а детям постарше – наборы для творчества, фокусов или игры-головоломки, либо сладкие подарки.

Помещения больниц оформят особым образом – наряженные новогодние елки и красочные фотозоны будут ждать посетителей учреждений.

Первыми подарки получат пациенты детской инфекционной больницы № 6. Также «Добрая елка Мэра Москвы» пройдет для ребят, проходящих лечение в центре психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой, в центре детской психоневрологии и множестве других лечебных учреждений.