РИАМО - 16 дек. В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование за меры поддержки малого и среднего бизнеса, голосование включает в себя всего семь вопросов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Москве действует единая система поддержки предпринимателей. На каждом этапе развития своего дела бизнесмены могут использовать возможности, которые предоставляет город. Например, получить льготы на аренду помещений, субсидии на кредиты и лизинг, принять участие в программах финансирования стартапов, а также рассмотреть варианты выхода на зарубежные рынки», — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Голосование включает семь вопросов. Среди вариантов ответа — консультации по открытию и ведению бизнеса, образовательная, имущественная и финансовая поддержка, электронные сервисы и государственные услуги в личном кабинете на портале mbm.mos.ru, поддержка экспорта, профориентация.