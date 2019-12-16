РИАМО - 16 дек. Дворец государственных услуг на ВДНХ отпразднует свою первую годовщину со дня открытия 21 декабря, праздничные мероприятия пройдут в 71-ом павильоне, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Дворец госуслуг на ВДНХ стал символом центров госуслуг. Это не просто офис, а настоящий архитектурный памятник столицы. И мы очень рады разделить с жителями наш праздник – день рождения дворца. Приглашаем горожан посетить увлекательные мероприятия и интересно провести день», — сказала замдиректора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг «Мои документы» Анастасия Загородникова.

В рамках праздничных мероприятий участникам раскроют секреты ораторского мастерства и стрессоустойчивости, помогут развить навыки общения. Также для посетителей пройдут различные квесты и мастер-классы.