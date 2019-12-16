РИАМО - 16 дек. В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», который проходит в столице, подготовлена обширная программа для детей, в ней есть множество кулинарных шоу, различные мастер-классы, а также конкурсы и постановки известных сказок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Организаторы фестиваля «Путешествие в Рождество» обещают: праздничные мероприятия понравятся посетителям всех возрастов. Но особенно много занятий и развлекательных программ они подготовили для юных москвичей. Покататься на сноуборде смогут малыши старше трех лет, а попробовать свои силы в керлинге приглашают гостей фестиваля старше пяти. Веселые уличные представления понравятся и самым юным посетителям. Кроме того, на площадках фестиваля работают 18 бесплатных каруселей», - говорится в сообщении.

На Манежной площади в шале «Рождественская почта» можно создать открытку или написать письмо Деду Морозу, детишкам помогут сказочные персонажи, а совсем неподалеку, в «Рождественской библиотеке», можно услышать театрализованные чтения сказок из России и Европы. Театрализованные чтения также будут проходить возле дома №19 на Новом Арбате - дети услышат сказки Александра Афанасьева «Морозко» и «Снегурочка», «Волшебную зиму» Туве Янссон, «Снежную королеву» Ганса Христиана Андерсена и множество других.

Герои сказки «Щелкунчик и Мышиный король» будут ждать юных участников фестиваля на Тверском бульваре, здесь можно покататься на лошадках-качалках и поучаствовать в различных испытаниях. Около памятника К. А. Тимирязеву, возле площади Никитских ворот, гости попадут в страну Конфетенбург. Здесь малыши смогут освоить сноубординг и поиграют в «конфетные» игры: «Кольцеброс с леденцами», «Поймай конфету», «Укрась пряничную елку». Участвовать во всех этих развлечениях могут дети в возрасте от трех лет.

Здесь же дети от трех лет смогут научиться кататься на сноуборде, дети от пяти лет сконструируют елочные игрушки и сказочных персонажей, а дети от семи лет научатся основам программирования и робототехники.

Для любителей катания на коньках на фестивале «Путешествие в Рождество» работают 15 катков как в центре, так и в спальных районах Москвы.