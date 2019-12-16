РИАМО - 16 дек. В подмосковном Королеве произошло возгорание в квартире дома на улице Циолковского, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В 00:47 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Циолковского, дом 15/14. По прибытию первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение квартиры на четвертом этаже. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

«В 01:10 был объявлен повышенный ранг пожара №2, в 02:08 – локализация пожара на площади 50 квадратных метров. В 02:12 ликвидация открытого горения, в 05:00 – полная ликвидация пожара», – говорится в сообщении.

В результате пожара пострадал один человек, его доставили в Королевскую ЦГБ. Также пожарные эвакуировали 100 человек. Кроме того, 13 человек спасли по лестничным маршам.