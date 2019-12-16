РИАМО - 16 дек. Рейсовый автобус «ПАЗ», который на трассе М-7 в Подмосковье столкнулся с грузовиком, следовал по маршруту Балашиха – Новогиреево, в ДТП пострадали пять человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Вечером 15 декабря от очевидца на пульт диспетчера ЕДДС городского округа Балашихи поступило сообщение о ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля на 16-м километре трассы М-7 «Волга» напротив рынка «Владимирский тракт».

«В результате нарушения правил дорожного движения произошло касательное столкновение рейсового автобуса «ПАЗ», следовавшего по маршруту Балашиха - Новогиреево и грузового автомобиля «ДАФ». В результате ДТП пострадало пять человек – все они пассажиры автобуса», – говорится в сообщении.

Движение на автодороге не перекрывалось, розлива топлива не произошло. Возгорания не последовало.