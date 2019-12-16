РИАМО - 16 дек. Москвичи и гости столицы смогут записать новогоднее поздравление для пассажиров городского транспорта в рамках акции «Голос пассажира», поздравления с Новым годом и Рождеством будут транслировать в автобусах частных перевозчиков с 25 декабря по 8 января, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Акция «Голос пассажира» стала в столице традиционной. Всем желающим мы предлагаем записать как общее поздравление, так и персональное, адресованное близкому человеку. Транслировать аудиозаписи будут в транспорте всех маршрутов коммерческих перевозчиков. Сейчас в Москве 248 таких направлений», – сказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов.

Принять участие в акции может любой желающий и абсолютно бесплатно – достаточно оставить предварительную заявку.

Текст поздравления рекомендуется подготовить заранее, а само аудиопослание может длиться до нескольких минут.

Помимо всего прочего, такое поздравление можно будет записать персонально для своих близких. Они услышат его на одном из 248 направлений. Заявки на участие в акции принимаются с 16 по 20 декабря.