РИАМО - 16 дек. В Москве и Подмосковье в понедельник при облачной погоде пройдут небольшие осадки, максимальная температура воздуха днем составит плюс 3 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

Активная циклоническая деятельность по-прежнему будет сопровождать формирование погодных условий в Московском регионе: тепло Атлантики и поставляющие его к нам волновые фронтальные разделы обеспечат не по сезону теплую погоду.

«По данным столичных синоптиков, 16 декабря ожидается облачная погода с небольшими осадками. Максимальная температура воздуха в столице составит 1-3 градуса, по области – от минус 2 до плюс 3», – говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Геомагнитная обстановка в понедельник прогнозируется спокойная.