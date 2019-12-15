РИАМО - 15 дек. Самолет компании «Аэрофлот», направляющийся в Гонконг из Москвы, вернулся в аэропорт Шереметьево, причиной возвращения стало плохое самочувствие одного из пассажиров, сообщает ТАСС.

Посадка прошла в штатном режиме в 21:14. Самолет находился в воздухе около одного часа 20 минут.

«Борт встречали экстренные службы, так как он совершал посадку с превышением посадочной массы", - сказал агентству источник в авиационных службах.

Как отметили в пресс-службе компании «Аэрофлот», самолет вернулся из-за ухудшения самочувствия пассажира. По данным экстренных служб, экипаж ранее сообщил о превышении посадочной массы.