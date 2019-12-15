РИАМО - 15 дек. Главную новогоднюю ель страны доставили в Московский Кремль из Можайского городского округа, передает корреспондент РИАМО.

Елку торжественно ввезли в Кремль через Спасские ворота на специальном транспорте под бой курантов. Она будет стоять на Соборной площади до середины января.

«Тяжеловатая была дорога, потому что шел дождь. Но ничего, с таким сопровождением мы хорошо доехали. Ехали со скоростью 60 километров в час», - сказал Дед Мороз, который привез новогоднюю елку в Кремль.

Елку срубили 13 декабря. Пышные ветви перед укладыванием в лесовоз в Можайском округе бережно обвязали веревками, чтобы не испортить правильную пирамидальную форму дерева.

Украшать лесную красавицу будут игрушки, сделанные воспитанниками Суриковского училища.

По традиции после окончания новогодних праздников из древесины ели сделают сувениры.

На звание главной ели страны претендовали 12 подмосковных деревьев. Специальная комиссия выбрала 90- летнее дерево из Бородинского лесничества высотой 25 метров.

На прошлых новогодних праздниках на Соборной площади Кремля разместили 100-летнюю ель из городского округа Щелково. Ее украсили 2 тысячи игрушек и 1,5 километра гирлянд.

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