Елку торжественно ввезли в Кремль через Спасские ворота на специальном транспорте под бой курантов. Она будет стоять на Соборной площади до середины января.
«Тяжеловатая была дорога, потому что шел дождь. Но ничего, с таким сопровождением мы хорошо доехали. Ехали со скоростью 60 километров в час», - сказал Дед Мороз, который привез новогоднюю елку в Кремль.
Елку срубили 13 декабря. Пышные ветви перед укладыванием в лесовоз в Можайском округе бережно обвязали веревками, чтобы не испортить правильную пирамидальную форму дерева.
Украшать лесную красавицу будут игрушки, сделанные воспитанниками Суриковского училища.
По традиции после окончания новогодних праздников из древесины ели сделают сувениры.
На звание главной ели страны претендовали 12 подмосковных деревьев. Специальная комиссия выбрала 90- летнее дерево из Бородинского лесничества высотой 25 метров.
На прошлых новогодних праздниках на Соборной площади Кремля разместили 100-летнюю ель из городского округа Щелково. Ее украсили 2 тысячи игрушек и 1,5 километра гирлянд.
Я обычно вожусь с шампанским и не успеваю, но в течение пяти минут вроде считается
Конечно, весь ритуал выполнен – у меня заранее готовы бумажки, которые хорошо горят и растворяются в шампанском!
Если за столом предложат, загадаю. Правда, потом не вспомню, что загадал
Человек настроения
Вы не параноик, постоянно поглядывающий на часы, но и не любитель опаздывать. С одной стороны, вы стараетесь планировать все заранее, с другой, если не будет подходящего настроения – можете «забить» и купить подарки в последний момент. Для вас главное – сам момент встречи Нового Года!
У вас все четко: подарки куплены заранее, отель забронирован с осени, а шампанское припасено с лета. Вы будете готовы к встрече Нового года, даже если его встречу перенесут на две недели раньше! Возможно, вам стоит внести долю интриги и оставить хоть что-то на волю случая, чтобы в новогоднюю ночь не было слишком скучно?
Ваша сестра – прокрастинация, а брат – мальчик из «Сказки о потерянном времени». Подарки друзьям вы обычно покупаете в последний момент или и вовсе после праздника. Может, в этом году стоит задуматься о них заранее, а то, что точно не успеете сделать перед Новым Годом – поручить кому-то из близких или друзей?
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