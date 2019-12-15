РИАМО - 15 дек. Всех пострадавших в дорожной аварии на трассе М-7 в Балашихе отправили в местную и московские больницы, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Автобус и грузовик столкнулись в воскресенье около 17:00. Авария произошла на 16-м километре автодороги М-7.

«В результате ДТП на трассе М-7 пострадали пять человек, в том числе двое детей. Трое пострадавших госпитализированы в балашихинскую больницу, двое доставлены в московские больницы», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что состояние всех пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести.