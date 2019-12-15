РИАМО - 15 дек. Явка в электронном голосовании о размещении станции столичной подземки в Троицке на 20:00 составила около 75% от общего числа зарегистрировавшихся жителей или 3519 человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На 17:30 явка данного голосования составляла 67,2%.

«Голосование проводится онлайн, так что оставить свой голос можно в любое время суток до 20:00 понедельника, 16 декабря. Жители Троицка должны выбрать расположение конечной станции: на Калужском шоссе (напротив Городской улицы) или на Октябрьском проспекте (напротив дома 12, строения 47)», - говорится в сообщении.

Отдать свой голос могут ранее зарегистрировавшиеся на сайте mos.ru жители столичного Троицка, всего зарегистрировались 4696 человек.

На новой Коммунарской линии подземки будет расположено 16 станций. На сегодняшний день специалисты работают на первыми двумя участками ветки.

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