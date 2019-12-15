РИАМО - 15 дек. Любители красивых фотографий смогут сделать лучшие снимки с городской новогодней подсветкой и декоративными новогодними элементами на Поклонной горе или Тверском бульваре, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мегаполис украсили более 130 километров гирлянд. Также на улицах и парках города развесили 100 километров бус и 150 тысяч игрушек.

«Москва включила праздничную подсветку. Город у нас большой, поэтому монтаж украшений шел больше месяца. Поставили около 300 искусственных елей. Самая высокая – на Лубянке. Полюбившиеся всем мишки переехали с севера Москвы в парк Горького», – написал Собянин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Он также подчеркнул, что на Поклонной горе столицы вновь зажгли огромный елочный шар – его высота составляет 20 метров), а на Тверском бульваре установили световой тоннель.

«Кажется, это лидеры зимнего Instagram», – добавил столичный градоначальник.