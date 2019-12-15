РИАМО - 15 дек. Хоккейная сборная России победила команду Финляндии всухую в заключительной игре Кубка Первого канала, сообщает Газета.ru.

Матч состоялся на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 2:0. В нашей команде дубль оформил Антон Слепышев.

«Голкипер сборной России Илья Сорокин отразил все броски по своим воротам и оформил шат-аут», – говорится в сообщении.

По итогам всех игр кубок забирает команда Швеции. Российские хоккеисты заняли вторую строчку турнира, а третьими оказали финны.