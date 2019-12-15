РИАМО - 15 дек. В Троицком и Новомосковском округах столицы в следующем году в построенные и реконструированные детские сады и школы смогут пойти порядка 9 тысяч детей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В следующем году за счет бюджета планируем построить и реконструировать в ТиНАО 10 школ и детсадов. Плюс инвесторы взяли на себя обязательства построить 13 школ и садиков. <…> В целом новые объекты смогут принять около 9 тысяч детей», – написал Собянин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте»

Он подчеркнул, что самый крупный проект – это школа в поселении Сосенское.

За шесть лет на территории ТиНАО построили 13 школ и 34 детских сада. В планах на этот год – восемь школ и 11 дошкольных учреждений. А к 2035 году в новой Москве планируют построить около 320 детсадов и 170 школ.