РИАМО - 15 дек. В Москве по факту угрозы применения насилия к сотрудникам правоохранительных органов возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

На улице Генерала Тюленева мужчина с ножом напал на свою мать. Женщине удалось вырваться из квартиры и вызвать полицейских. Когда они прибыли, то мужчина стал вести себя неадекватно и угрожал правоохранителям пистолетом. Полицейские применили табельное оружие, мужчина погиб.

«Следственными органами <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (угроза применение насилия в отношении представителей власти). В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты», – сказала Иванова.

Она отметила, что пострадавшая женщина находится в больнице. Следователи опрашивают жильцов дома.

Видео из квартиры, где неадекватный мужчина с ножом напал на мать в Москве>>