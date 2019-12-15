РИАМО - 15 дек. На Кусковской улице в столице водитель автомобиля сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«Сегодня в 17:15 на Кусковской улице напротив дома 16 водитель сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», – говорится в сообщении.

В результате произошедшего ДТП пешеход пострадал. Водитель не стал скрываться и остался на месте дорожной аварии.