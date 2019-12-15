РИАМО - 15 дек. В Подмосковье на трассе М-7 столкнулись автобус и автомобиль, в аварии пострадали пять человек, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный офицер регионального главка МВД России.

По его словам, дорожная авария произошла в воскресенье около 17:00.

«На 16-м километре дороги М-7 произошло попутное столкновение автобуса и грузового автомобиля. В результате ДТП пострадали пять человек», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что среди пострадавших в аварии есть 15-летний подросток.

Согласно открытым данным, 16-й километр автотрассы М-7 находится в Балашихе.