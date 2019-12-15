РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Отряд из Подольска «Пламя» занял первое общекомандное место в открытой военно-патриотической игре «На страже Подмосковья», посвященной 78-й годовщине битвы под Москвой, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Мероприятие прошло 14 декабря на базе лицея №3 имени Героя Советского Союза Юрия Максимова. В игре приняли участие 28 команд, в том числе пять команд городского округа Подольск.

«По итогам прохождения всех этапов отряд «Пламя» гимназии имени Подольских курсантов занял первое общекомандное место», – говорится в сообщении.

Подольск также представляли отряды «Варяг» школы №35, «Юный Армеец» школы №34, «28 Героев панфиловцев» школы № 5, сводный отряд «Гвардия» школы №25 и Дворца молодежи.

Отряды соревновались в сборке и разборке автомата Калашникова, снаряжению магазина АК, интерактивной стрельбе, исторической викторине. Также они показывали навыки в медицине, делали марш-бросок и многое другое.