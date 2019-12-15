РИАМО - 15 дек. На юго-западе столицы сотрудники полиции применили оружие при задержании мужчины, который напал на свою мать с ножом, а после угрожал правоохранителям пистолетом, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на улице Генерала Тюленева. Прибывшие полицейские обнаружили женщину с ножевыми ранениями и мужчину, который вел себя неадекватно.

«При виде полицейских злоумышленник кинулся на них, угрожая предметом, похожим на пистолет. Сотрудник полиции применил табельное оружие, мужчина от полученного ранения скончался», – говорится в сообщении.

Пострадавшую женщину доставили в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

По данным СМИ, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Видео из квартиры, где неадекватный мужчина с ножом напал на мать в Москве>>