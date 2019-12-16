РИАМО - 16 дек. В рамках строительства одноуровневой транспортной развязки с понедельника на пересечении Зенинского шоссе с дорогой Зенино-Павлино в городском округе Люберцы изменилась схема движения, на дороге организовано круговое движение с поворотами на Зенино, Павлино и Марусино, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Завершение работ по строительству развязки планируется в конце декабря этого года. Общая протяженность дороги составит почти 1,1 километра с перспективной пропускной способностью 17 тысяч автомобилей в сутки», - говорится в сообщении.

На развязке можно будет двигаться по двум полосам с приоритетом для автотранспорта, который движется по кольцевому пересечению, с соответствующей расстановкой знаков регулирования дорожного движения.

Открытие движения по развязке позволит существенно разгрузить движение на этом транспортном узле.

Работы по реконструкции Зенинского шоссе на участке с 1,9 километра по 3,2 километра и реконструкции моста также продолжаются и городском округе Люберцы. Завершение строительства планируется в конце этого года.