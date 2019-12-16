РИАМО - 16 дек. Басманный суд столицы огласит приговор бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову в понедельник в 14:00.

По версии следствия, с 2005 по 2008 годы Кузнецов в составе преступной группы с несколькими должностными лицами правительства области и другими соучастниками похитил у региональных учреждений и организаций более 11 миллиардов рублей.

Бывший чиновник находился в международном розыске с 2010 года. В начале текущего года его выдали российским службам. Расследование дела длилось 10 лет. Всего в деле 22 эпизода преступлений. Некоторые из соучастников еще находятся в международном розыске.

Ранее Кузнецов признал вину в хищении крупной денежной суммы и раскаялся в содеянном.