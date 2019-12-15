РИАМО - 15 дек. Почти 70% от общего числа зарегистрированных жителей Троицка проголосовали за место расположения конечной станции Коммунарской линии столичного метрополитена, сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Для участия в электронном голосовании на сайте mos.ru зарегистрировались 4696 жителей Троицка. Окончание голосования запланировано на 20:00 16 декабря.

«Явка в Троицке на э-голосовании на 17:30 – 67,2%», – написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Горожане определяют, на каких территориях будет расположена конечная станция Коммунарской линии метро.

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