РИАМО - 15 дек. Полицейские задержали безработных мужчин, которые похитили автомобиль Toyota Camry стоимостью 1,4 миллиона рублей в столичном районе Кунцево, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на улице Кунцевской, дом 4, корпус 1. Заявление об угоне в полицию подал сосед владельца иномарки, находящегося на отдыхе за границей.

«Полицейские задержали подозреваемых – безработных мужчин 1994 и 1983 годов рождения – в поселении Михайлово-Ярцевское в Троицком административном округе столицы», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», добавил он.