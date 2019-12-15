РИАМО - 15 дек. Масштабную развлекательную программу для детей подготовили в рамках столичного фестиваля «Путешествия в Рождество», ребята смогут написать письмо Деду Морозу и взять урок хороших манер, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«На фестивале «Путешествие в Рождество» интересно гостям всех возрастов. Но особенно много увлекательных занятий подготовили для детей! Большая часть мастер-классов – кулинарных, творческих, инженерных – рассчитана на ребят 5-6 лет и старше», – отмечается в материале.

Покататься на сноуборде в специальных детских парках могут дети от трех лет, попробовать свои силы в керлинге – начиная с пяти лет. Веселые уличные представления и театрализованные чтения «зимних» сказок понравятся и самым юным посетителям. Кроме того, на площадках фестиваля работают сразу бесплатных 18 каруселей.

Дети и их родители смогут написать письмо Деду Морозу на Манежной площади – в шале «Рождественской почты» сказочные эльфы помогут даже самым маленьким гостям нарисовать открытку или написать письмо. А в «Рождественскую библиотеку» юных посетителей фестиваля приглашают послушать театрализованные чтения русских и европейских сказок.

Чтения проходят и на Новом Арбате, в шале возле дома 19 – каждый день с 18:00 до 20:00. На следующей неделе здесь будут читать «Морозко» и «Снегурочку» Александра Афанасьева, «Волшебную зиму» Туве Янссон, «Снежную королеву» Ганса Христиана Андерсена и множество историй.

«Щелкунчик и Мышиный король» – одна из любимых рождественских сказок. Каждый день с 11:00 до 20:00 на Тверском бульваре ее герои будут встречать гостей фестиваля. Здесь можно покататься на лошадках-качалках, поучаствовать в различных играх и шуточных испытаниях. Так, в игре «Колесо загадок» надо отвечать на вопросы по сюжету сказки, а в «Волшебном цветке» – ловко провести шарик сквозь лабиринт.

Путешествуя по бульвару, ребята проверят свою меткость в тире, скорость в «мышиных бегах», ловкость в хоккее и помогут Щелкунчику и Мари одолеть Мышиного короля. В «заключительной главе сказки» (на площадке около памятника Тимирязеву) гости попадут в страну Конфетенбург, где попробуют освоить сноубординг и поиграют в «конфетные» игры: кольцеброс с «леденцами», «поймай конфету», «укрась пряничную елку».

В шале мастер-классов дети от пяти лет научатся конструировать елочные игрушки и сказочных персонажей, а ребята старше семи лет – освоят азы программирования на занятиях по робототехнике, или соберут светящуюся новогоднюю открытку.

24 и 25 декабря на площадке на улице Рождественке откроется «Школа хороших манер». С 31 декабря здесь же педагоги помогут детям соорудить домашние настольные театры: декорации и игрушки в виде персонажей сказок «Кот в сапогах», «Снежная королева», «Алиса в стране чудес» и других.