РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 15 дек. В подмосковном Дзержинском на улице Лесная водитель иномарки наехал на пешехода, пострадавшего госпитализировали, сообщил «РИАМО в Люберцах» представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Сегодня около 16:30 водитель Volkswagen Polo на улице Лесная в Дзержинском наехал на пешехода. Пострадавшего госпитализировали с травмами», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что водитель с места ДТП не скрывался. На месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.

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