РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 дек. В поселке Малаховка городского округа Люберцы установили таблички с указателями до ближайших контейнерных площадок, сообщается в Instagram-аккаунте теруправления «Красково-Малаховка».

«В Малаховке на этой неделе сотрудниками подрядной организации в местах стихийных навалов мусора установлены предупреждающие таблички. Такие таблички появились на пересечении Красковского шоссе с улицами Больничная, Мосдачтрестовская, пересечении улиц Чайковского и Некрасова», - говорится в сообщении.

Также 16 декабря установят табличку на пересечении улицы Гоголя с Южной.

«Напоминаем жителям о необходимости выброса мусора на специально организованные для этого контейнерные площадки», - заключается в материале.