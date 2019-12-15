РИАМО - 15 дек. Договоры на докупку площадей по программе реновации полностью оформлены с 420 семьями, еще 36 документов остаются в работе, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

По словам руководителя департамента Сергея Левкина, по сравнению с прошлым годом в 2019 году в Московский фонд реновации жилой застройки обратилось на 40% больше заявителей, желающих переселиться в жилье с большим количеством комнат – 267 против 189.

«Для кого-то эта покупка давно запланирована, на нее семейство собирало и копило деньги, для кого-то весомым аргументом в совершении сделки стала десятипроцентная скидка. Более того, для улучшения жилищных условий можно использовать кредитные средства, материнский капитал, жилищные субсидии и государственные жилищные сертификаты», – отметил Левкин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов. Сейчас для ее реализации подобрана 361 стартовая площадка.