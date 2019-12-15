РИАМО - 15 дек. На территории городских округов Московской области на этих выходных организовали 58 социальных и тематических ярмарок, на них можно было купить товары со скидкой, продукты на новогодний стол и подарки, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

Министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников уточнил, что на Центральной площади в Мытищах 14 декабря открыли первый зимний «Ценопад».

«На этот раз в категорию «ценопадный продукт» (продукты, которые можно приобрести со скидкой до 70%) попали не только некоторые колбасные, молочные, хлебобулочные и кондитерские изделия, рыбная продукция, овощи и фрукты, но и семена чиа и льна, сушеные финики и хурма, сыр колбасный, сметанковый и даже бри – всего 34 наименования», – сказал Посаженников.

По его словам, новогодние ярмарки организовали в городских округах Егорьевск, Ивантеевка, Краснознаменск, Протвино, Шатура. А ярмарки «Товары регионов России» – в городских округах Зарайск, Красногорск, Серебряные Пруды.

«На ярмарках уже чувствуется новогоднее настроение. Музыкальное сопровождение, иллюминация, в продаже праздничный декор, елочные игрушки ручной работы, товары с новогодней тематикой и не только», – добавил министр.

На новогодних базарах можно приобрести товары повседневного спроса и праздничную атрибутику: мишуру, гирлянды, фигурки символа наступающего года, елочные шары и игрушки, пряничные домики, варежки и носки и многое другое.

На ярмарках также проходят мастер-классы, дегустации, благотворительные акции. Для детей и родителей подготовили развлекательную программу. Согреться можно травяным чаем и безалкогольным глинтвейном, а перекусить - пельменями, салатами, яблоками в карамели, варениками, пирожками и блинчиками.

На ярмарки «Товары регионов России» производители привезли овощи и фрукты, фермерскую продукцию (домашние сыры, творог, сметану, сало, мед), глиняную и керамическую посуду, сувениры, изделия из бересты, шерстяные и меховые товары. Свою продукцию жителям Подмосковья предлагают производители из 16 регионов России.

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