РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 дек. В подмосковных Котельниках провели социальный новогодний праздник для детей-инвалидов и ребят из детских домов, на мероприятии повеселились 200 детей, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава муниципалитета Андрей Булгаков.

«Видеть радость и счастье на лицах этих ребят - это, наверное, бесценно. Провели праздник для ста деток с ограниченными возможностями из реабилитационного центра «Кентавр» и одновременно с этим для стольких же ребят из 10 детских домов Подмосковья», - написал Булгаков.

Он добавил, что дети повеселились у новогодней елки. Также они познакомились с разными профессиями на интерактивных площадках детского города «КидБург».

Как провести зиму в Подмосковье>>