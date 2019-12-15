РИАМО - 15 дек. Пьяная ссора между двумя знакомыми закончилась поножовщиной в городском округе Домодедово, пострадавшего доставили в больницу, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

«Из квартиры на улице Донская в микрорайоне Востряково городского округа Домодедово бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением госпитализирован мужчина 1977 года рождения», – сказал собеседник агентства.

По его словам, задержан подозреваемый 1976 года рождения. Он ранил своего знакомого в ходе совместного распития спиртных напитков.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».