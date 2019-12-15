РИАМО - 15 дек. Для переселение жителей по программе реновации в следующем году в районе Марьина Роща в столице построят жилой дом на 120 квартир, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Его возведут по адресу: Шереметьевская улица, владение 5, корпус 1.

«В настоящее время идет возведение надземной части здания жилого дома. Начато строительство восьмого этажа. Ввод в эксплуатацию ожидается в 2020 году», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Строится монолитный односекционный дом по индивидуальному проекту. Его фасады облицуют керамогранитными плитами, сделают короба под кондиционеры. Лоджии остеклят.

Всего в доме будет 45 однокомнатных квартир, 45 двухкомнатных и 30 трехкомнатных. Общая площадь квартир составит 7363 квадратных метра.

На первом нежилом этаже разместят объекты социального, коммерческого и культурного назначения, а также центр информирования населения.

Жилой дом будет удобен для маломобильных москвичей и родителей с детьми. А плитка с шероховатой поверхностью у входов в здание будет препятствовать скольжению в любое время года. Территорию рядом с домом благоустроят, здесь появятся детская игровая и спортивная площадки, а также площадки для отдыха взрослых.

«Всего в районе Марьина Роща новые квартиры получат жители 24 домов общей жилой площадью 62,9 тысячи квадратных метров, для начала переселения подобраны пять стартовых площадок», – уточнил Бочкарев.