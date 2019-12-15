РИАМО - 15 дек. Транспортная полиция задержала мужчину, заявившего бортпроводнику в самолете в аэропорту Домодедово об угрозе взрыва, по данному факту началась проверка, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

По его словам, в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово поступило сообщение от командира воздушного судна том, что на борт сообщением Москва - Краснодар просят подняться наряд сотрудников транспортной полиции. Пассажир 1962 года рождения, уроженец Краснодарского края, заявил бортпроводнику о том, что в его ручной клади взрывное устройство.

«Мужчина доставлен в дежурную часть, запрещенных предметов при нем не обнаружено. Он будет направлен на медицинское освидетельствование. В настоящее время проводится проверка. Самолет и багаж повторно досматривают», - сказал собеседник агентства.