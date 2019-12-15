РИАМО - 15 дек. На 14:00 воскресенья явка на электронном голосовании по продлению Коммунарской линии метро до Троицка составила 60% от зарегистрированных участников, сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Голосование началось в 10:00. Для участия в нем зарегистрировались 4696 человек, что составляет 12,7% избирателей от общего числа жителей, прописанных в городе Троицк.

«Явка в Троицке на э-голосовании на 16:00 - 60% от списка э-избирателей», – написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Отдать свои голос за размещение станции метро в Троицке жители могут до 20:00 16 декабря. Им предложено выбрать конечной станции Коммунаркой линии: на Калужском шоссе (напротив Городской улицы) или на Октябрьском проспекте (напротив дома 12, строения 47).