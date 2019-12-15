РИАМО - 15 дек. Температура в Москве и Подмосковье может побить рекорд на предстоящей неделе, максимально столбик термометра поднимется до плюс 6 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«В понедельник характер метеоусловий существенно не изменится, пройдут небольшие осадки, ночью и днем в Москве и области чуть выше нуля, плюс 1-3 градуса. Предстоящая неделя пройдет под знаком мощного западно-восточного переноса воздушных масс, а значит, потепление усилится, сохранится пасмурная, сырая и слякотная погода с осадками в разной фазе и туманами», - говорится в сообщении.

При этом на пик температурный фон выйдет в среду и четверг, когда столбики термометров приблизятся к рекордным показателям 133-летней давности, ожидается до плюс 3-6 градусов.

«Несмотря на улучшение погоды и небольшое похолодание со слабыми морозцами в пятницу и выходные, последующая неделя вновь ознаменуется оттепелью. Так что, зимой пока не пахнет», - заключается в материале.

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