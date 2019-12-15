РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. В микрорайоне Климовск городского округа Подольск в ходе проверке по жалобе местной жительницы выявили пункт приема метала без лицензии, материалы направили в полицию, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась, что в пункте приема металлолома в микрорайоне Климовск на улице Климовская, 61, за магазином «Продукты» постоянно антисанитарная обстановка. С утра до поздней ночи лица без определенного места жительства несут туда изделия из металла и сдают без всяких подтверждающих документов. Вероятно, предприятие ведет свою деятельность незаконно. Она попросила проверить законность работы пункта приема. Обращение рассмотрело министерство потребительского рынка и услуг Московской области.

«В ходе проверки выявлено, что у предприятия, находящегося в микрорайоне Климовск на улице Климовская, 61, отсутствует лицензия на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов. Решение данного вопроса относится к компетенции правоохранительных органов», - говорится в сообщении. В соответствии с ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» министерство направило обращение заявителя в правоохранительные органы Подольска для рассмотрения и принятия необходимых мер.