РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий 18 декабря ответит на вопросы жителей в рамках встречи в гимназии №44.

«В среду, 18 декабря, проведу встречу с жителями городского округа Люберцы. Главной темой станет ход реализации проекта «Зима в Подмосковье», в рамках которого обсудим подготовку округа к предстоящим праздникам, новогоднее оформление территорий и проведение люберчанами зимнего досуга в парках и зонах отдыха», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что на встрече будут рассмотрены и другие важные для городского округа вопросы. Приглашаются все желающие.

Встреча пройдет в гимназии №44 по адресу: Люберцы, улица Калараш, дом №3. Начало в 18:00.