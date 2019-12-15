РИАМО - 15 дек. На 14:00 воскресенья явка на электронном голосовании по продлению Коммунарской линии метро до Троицка составила более 50% от зарегистрированных участников, всего проголосовали 2406 человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

На 13:30 заявлялось о 47% проголосовавших по данному вопросу.

«Жители Троицка должны выбрать расположение конечной станции: на Калужском шоссе (напротив Городской улицы) или на Октябрьском проспекте (напротив дома 12, строения 47). Станция на Калужском шоссе может стать конечной, если за это проголосует большинство», – говорится в сообщении.

По второму варианту ветка подземки пройдет под Калужским шоссе дальше, а конечная станция будет на Октябрьском проспекте. В ходе голосования жители определят сколько станций метро будет в столичном Троицке.

Для участия в электронном зарегистрировались 4696 москвичей, живущих в Троицке. Окончание голосования запланировано на 20:00 16 декабря.

Коммунарская линия пройдет по территории районов Академический, Проспект Вернадского, Коньково и Теплый Стан, затем протянется вдоль Калужского шоссе, через поселение Мосрентген и поселок Коммунарка.

У москвичей поинтересовались их отношением к строительству Коммунарской линии метро>>