РИАМО – 15 дек. Неадекватный пассажир угрожал взорвать гранату в самолете Boeing-737 в столичном аэропорту Домодедово перед полетом в Краснодар, сообщает РЕН ТВ.

«Мужчина пригрозил взорвать в салоне гранату. Его задержали и доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств», – говорится в сообщении.

Вылет борта в настоящий момент задержан, в самолете находятся 165 пассажиров и восемь членов экипажа.

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