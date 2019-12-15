РИАМО – 15 дек. Неадекватный пассажир угрожал взорвать гранату в самолете Boeing-737 в столичном аэропорту Домодедово перед полетом в Краснодар, сообщает РЕН ТВ.
«Мужчина пригрозил взорвать в салоне гранату. Его задержали и доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств», – говорится в сообщении.
Вылет борта в настоящий момент задержан, в самолете находятся 165 пассажиров и восемь членов экипажа.
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