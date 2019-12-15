РИАМО - 15 дек. В Подмосковье установили первый из пяти пилотных пунктов приема коммунальных отходов, предназначенных для вторичной переработки Recycle Depot (рециклинговое депо) «Мегабак», его разместили в Рошале, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«Мегабак» предназначен приема в переработку старой техники, мебели и сухих бытовых коммунальных отходов.

«Это место, куда жители смогут привезти бытовые отходы: бытовую технику, мебель, спил растений, бумагу и картон, которые напрямую, минуя сортировки, контейнерные площадки и мусоровозы, заберут специализированные организации, непосредственно занимающиеся вторичной переработкой. И для жителей, и для организаций это бесплатно», – поясняется в материале.

Проект «Мегабак» (депо для крупногабаритных отходов или Recycling Depot, под каждый вид которого выделен свой контейнер) на первом этапе начнут работать в Рошале и Балашихе. В начале 2020 года мегабаки появятся еще в нескольких населенных пунктах региона. Впоследствии проект распространят на все городские округа.

Recycle Depot представляют собой площадки от 0,5 до 2 гектаров, на них установлены контейнеры для разнообразных отходов и старых вещей. Забирать отходы из баков будут по мере их накопления. Информацию о заполненности передает диспетчер депо.

Планируется, что таким образом в следующем году удвоится объем отходов, направляемых на вторичную переработку. В этом году благодаря раздельному сбору отходов жителей в синий бачок на переработку направили около 1 миллиона тонн отходов.

Ожидается, что «Мегабаком» будут пользоваться 20% жителей Подмосковья. Количество площадок будет увеличиваться по мере роста запросов от населения. Идея не нова, аналогичные депо для старых вещей уже давно работают в странах Европы.

Для широкого информирования населения об основных принципах работы системы «Мегабак», адресах пунктов приема отходов и других консультаций в ближайшее время будет создана интернет-площадка, задействованы городские паблики в соцсетях, сайты администраций, региональные и муниципальные СМИ. Уже работает отдельный Instagram-аккаунт «Мегабак».

Площадки для сдачи мусора станут частью новой инфраструктуры обращения с отходами в Московской области. Она базируется на раздельном сборе мусора и направлена на снижение, минимум в два раза, объемов вывоза отходов на полигоны и увеличение доли перерабатываемых отходов.

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