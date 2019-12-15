РИАМО - 15 дек. Двое неизвестных в столице, угрожая хозяевам квартиры, забрали ценные вещи и скрылись, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный офицер Главного управления МВД России по Москве.

«По адресу: 2-й Мещанский переулок, 6/2, неизвестные встретили отца с сыном на улице, силой вернули их домой. Угрожая им, забрали ценные вещи, после чего скрылись, ущерб устанавливается», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящий момент ведется розыск преступников.