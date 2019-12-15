РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. В подмосковном Подольске в школе №21 весной 2020 года отремонтируют искусственное покрытие футбольного поля, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска через «Добродел» попросил провести ремонт искусственного покрытия по всей площади футбольного поля на территории школы №21. По его мнению, на нем могут травмироваться дети. Обращение рассмотрел комитет по образованию администрации Подольска.



«Ремонт искусственного покрытия футбольного поля в общеобразовательной школе №21 проведут в весенний период 2020 года при установлении благоприятного для данного вида работ температурно-влажностного режима», - говорится в сообщении.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.