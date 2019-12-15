РИАМО – 15 дек. Президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых граждан расширят еще на 19 регионов страны с 1 января 2020 года, сообщает ТАСС.

«Закон расширяет территорию проведения эксперимента по установлению специального налогового режима (налог на профессиональный доход) с четырех до 23 российских регионов», – говорится в сообщении.

В настоящее время налог на самозанятых действует в пилотном режиме только на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Эксперимент стартовал 1 января 2019 года.

Новый режим налогообложения создает условия для выхода самозанятых из тени. Статус самозанятого позволяет отчислять налог в размере 4% дохода, полученного от физического лица, и 6%, если средства предоставило юридическое лицо. Ежегодный доход самозанятого при этом не должен превышать 2,4 миллиона рублей.