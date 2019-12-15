В столице неизвестный забрался на опору Крымского моста и стал угрожать самоубийством, после чего стал требовать денег.

Спасатели с помощью автолестниц сняли мужчину с опоры, затем отвезли в отделение полиции.

Байкер спас самоубийцу на мосту в Подмосковье. ВИДЕО>>