РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Сломанные лавочки заменят на улицах Победы и Лермонтова в микрорайоне Климовск городского округа Подольск в следующем году, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска попросила власти через интернет-портал «Добродел» установить в микрорайоне Климовск в части Гривно на аллее вдоль улицы Победы и на большой аллее, идущей от улицы Лермонтова до новой детской площадки парка, вместо старых сломанных лавок скамьи со спинками, так как это самые востребованные места отдыха горожан.

«Работы по благоустройству пешеходной зоны по указанному адресу (на улицах Победы и Лермонтова - ред.) включены в программу благоустройства на текущий год и будут выполнены в срок до 24 ноября 2020 года», - сказал председатель комитета по культуре и туризму администрации Подольска Борис Денисов.

Лавочки заменят в рамках реализации концепции развития парков на 2021-2022 годы.