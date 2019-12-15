РИАМО - 15 дек. Из подмосковного Можайска в столицу отправили главную елку страны, ее установят на Соборной площади Московского Кремля, сообщил журналистам глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов.

«Для нас это очень важное событие! У нас есть хэштег – «Можайский округ самый лучший». Губернатор (Андрей Воробьев – ред.) ставит задачу быть самыми лучшими во всем, вот сегодня у нас елка – самая лучшая. Надеемся, что тысячи детишек со всей России будут счастливы, глядя на эту прекраснейшую елку», – сказал Абаренов.

Всего на звание главной ели страны претендовали 12 подмосковных деревьев. Специальная комиссия выбрала елку из Бородинского лесничества. Ее возраст – 90 лет, а высота составляет 25 метров. Размах ветвей у основания составляет порядка 6 метров.

Комиссия оценивала окраску хвои и сохранность ветвей, при этом, самое главное – дерево должно иметь правильную пирамидальную форму.

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