РИАМО – 15 дек. Мужчину, который забрался на опору Крымского моста в Москве и кричал о нехватке денег, сняли спасатели, сообщает РЕН ТВ.

Днем в воскресенье неизвестный забрался на опору Крымского моста и стал угрожать самоубийством, после чего стал требовать денег.

«Мужчину с опоры сняли спасатели, которые применили для этого автолестницы. В настоящее время мужчину повезли в отделение полиции. Туда же следуют психиатры, чтобы определить его психическое состояние», – говорится в сообщении.

Из-за инцидента движение по Крымскому мосту было перекрыто.

Мужчина угрожает спрыгнуть с Крымского моста в Москве. ВИДЕО>>